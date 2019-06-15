豬肉商轟來貨天價礙生計　社會紛亂擱置罷市

上水屠房早前因有內地豬隻感染非洲豬瘟而需關閉消毒，屠房上周重開並實行「日日清」屠宰政策，內地活豬恢復供應，惟供應量一直未回復昔日水平，以致來貨價高企。鮮肉大聯盟理事凌偉業今日(15日)表示內地供豬量持續不穩，來貨「日日海鮮價」，令業界生計備受影響。



凌舉例指，本周四(13日)的供應量逾2600隻，一擔平均價為1400多港元，惟昨日(14日)供應量又下降至1600多隻，令平均價上升至2800多港元一擔，形容如「天價」，令豬肉買手難以承擔，更間接影響其他豬肉相關從業員生計，「來貨時平時貴令業界唔知點做生意，豬價一貴就自然入少啲豬，影響埋運豬司機、豬肉切割員，及街市豬肉檔等人嘅生計」！



他續指業界原本打算下周一(17日)發動罷市，惟目前有見社會為修訂《逃犯條例》爭議不休，氣氛低迷，故決定擱置罷市，「飯碗都冇，但唔想為社會添煩添亂，願意同政府保持溝通」，下周一改為爭取盡快約見食物及衞生局官員會面討論。他又稱，業界已配合政府多項屠宰要求，如今生計被威脅，認為政府有責任增加與內地方面溝通，保持正常活豬供應量，協助業界脫離困境。