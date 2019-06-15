警員使用槍械有嚴格指引　三種情況下可開槍

警隊對警務人員使用槍械有嚴格的指引，根據《警察通例》規定，警務人員可在3種情況下使用槍械，包括：保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。



另按照指引，警員在發出口頭警告後，要視乎現場實際情況而使用不同程度武力，若不能以較溫和武力解決事件，才可使用槍械。此外警隊訓練時，亦會指示警員若要開槍阻止疑犯動武，應射向對方如軀幹等身體最大面積的部位，絕不應瞄準易致命的部位開槍，例如頭部。



若發生開槍事件而有警槍曾經發射，有關的警槍事後會被即時封存，交由槍械鑑證科搜證調查；開槍警員所屬警區的指揮官須在24小時內完成初步調查，將報告交予警務處處長，以評估開槍是否合法和合理，以及判斷開槍的警員是否可繼續執勤，及佩槍執行警務工作。開槍警員一般會獲准放假數天，並獲安排面見心理醫生，評估其開槍後的心理和情緒狀況。



新界北總區重案組高級警司(刑事)陳天柱稱：「(私家車)向前開差點撞到佢(警員)，已經覺得這輛車有點可疑，可能有違法的活動，亦是可能是高速駛向他，會對他的生命有威脅，於是他拔出佩槍，指喝司機，要求他停車。司機未有理會，繼續向前行，再開了一點距離，同事發現這個距離有危險，因為車輛直衝向他。他覺得生命非常受到威脅，在別無他法之下，他向車上司機開了一槍，但車輛未有停下，繼續向他的方向衝埋去，所以他在別無他法之下，生命受到嚴重威脅下，開了第二槍。幸車輛沒有撞向他，車輛沿出口方向右轉逃去。」

