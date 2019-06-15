69歲花王涉強姦　控方指女事主智商低於常人

69歲「花王」被指在上星期帶一名智商低於普通人的女子到時鐘酒店「開房」，期間涉嫌強行與對方性交。他現被落案控以一項強姦罪，今早(15日)被押解至西九龍裁判法院提堂。他暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至8月12日再訊，期間准被告保釋外出。



本案被告蘇永標，被控於今年6月5日在荃灣大河道一間時鐘酒店內強姦女子X。控方今早在庭上表示，事主X的智商低於常人，屬法律上無精神行為能力人士，事發前在馬鞍山某屋苑一間快餐店工作。而被告工作的園藝公司則在毗鄰屋苑，在光顧快餐店時認識X。案發日被告約X在馬鞍山見面，然後一同乘巴士去荃灣一時鐘酒店開房。控方指被告涉嫌在X明確叫被告停止下，仍強行與她性交。



控方表示，案件仍需作進一步調查，當中包括要到時鐘酒店檢索床單、租房紀錄，及閉路電視錄影片段等證物，和替X索取錄影口供，因此申請將案押後，獲裁判官批准。



被告由律師代表向裁判官申請保釋，亦獲得批准。裁判官批准被告以10萬港元現金，再加他的女兒以2萬港元現金人事擔保外出。期間被告不准離開香港，需在指定地址居住，逢星期一、三、五到沙田警署報到，不准接觸X及不准進入她工作的屋苑範圍。