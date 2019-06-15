16歲仔認兩度潛舊校女廁偷拍　感化期干犯保釋被拒

16歲陳姓中四男生去年因事被原本就讀的學校趕出校後，卻於去年年尾「潛入」舊校女廁進行偷拍，被當場逮住，事後被帶上法庭。惟男生獲得法庭保釋後，又於今年6月再度「潛入」舊校女廁重施故技而再被捕。男生今(15日)被解往觀塘法院，承認兩項遊蕩導致他人擔心罪，還押至下月3日，待索閱其感化、心理及精神等報告才量刑。



求情指，被告男生現已於另一間中學就讀中四，其父母亦有到庭，明白到被告需要專業協助，而被告需於下周回校參加考試，希望法庭批准保釋。惟裁判官關注到被告不但連續兩次在同一間學校犯相同控罪，且被告去年更是在因其他案件而被下令感化期間干犯首件案件，今年亦在獲得法庭保釋後干犯相類罪行，認為案件嚴重，拒絕讓被告保釋。而控方指被告尚涉及另一宗相類控罪的案件，須於本月21日往東區法院應訊。



案情指去年12月10日下午，涉案學校一名女生往3樓如廁期間，驚見有裝置從廁格板上伸入其廁格，女生慌忙穿回裙子衝出廁所，向一名清潔工友求助，兩人及後看見被告身穿便服走出女廁，於是上前截停，並在被告所持的平板電腦中删除被偷拍照片。女生向學校講出事件，校方翻看閉路電視後，認出被告已於同年4月被趕出校。警方後拘捕被告，被告警誡下表示因好奇而犯事。



及後在今年6月12日下午，同一學校的一名女生到4樓上廁所時，又驚見有裝置伸入廁格，於是離開廁所向校方求助。校方翻看閉路電視片段後，再認出已被退學的被告。警方昨(14日)再拘捕被告，被告承認以相機偷拍。有關相機於一公園草叢被檢獲，但未有發現相關片段。