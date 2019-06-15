英華小學校長憶面試奇聞　家長誇大即被兒捂口

直資名校英華小學今日(15日)及明日(16日)舉辦5場2020/21學年小一入學簡介會，共4000個名額月前開放讓家長網上報名，不消10多分鐘已爆滿。首場簡介會今早9時舉行，約有800名家長出席。家長出席簡介會後可即場為兒子報讀，而未有出席簡介會的家長，可在下周三至周六(19至22日)到學校提交報名表。



校長林浣心即將於8月退休，新學年起由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接任。陳將負責今年的第2及第3輪面試。她表示，面試時看重學生從傾談中表現真我，並會觀察他們如何與其他小朋友相處。她指，最重要學生可表現出好奇心，對學習有興趣及動機，認為家長毋須為兒子安排上面試班，在家中由父母扮演老師練習即可。陳稱：「等佢心情輕鬆啲、有信心，如果樣樣都話唔得唔啱，嚟到(面試)邊敢講嘢？」



臨別在即，林校長提到過去多年見盡面試奇聞，例如曾有家長在面試時，誇張地形容兒子的閱讀習慣，「個媽媽一路講，個仔就開始皺眉頭，之後捂住媽媽個口叫佢唔好再講」。她表示，學校亦很着重家長的面試表現，可從中觀察到父母日常如何教育孩子，是否可做到良好的家校合作。



另她指，幾年前疑有家長為讓兒子入學不擇手段，當時學校已完成收生手續，有天收到一名家長來電，稱其子已獲其他學校錄取故申請退學，更按學校要求寫信證明放棄學位，她當時直覺有古怪，再致電該家長確認，豈料該家長稱從無打算退學，而是被他人惡意冒認。她慨嘆，有關行為難以杜絕，惟有着職員收到退學申請後要再三確認，又指教育是良心工作，家長勿出古靈精怪的招數。



英華小學20/21學年學額維持165個，去年有近5000人報名。不少家長在簡介會後隨即報名，在城市大學任教的梁先生表示，平日有讓兒子參加籃球、跑步等興趣班，一年前已開始報讀面試班，暫時只打算報讀英華，「重點出擊好啲，唔想求其揀。」李氏夫婦亦前來為長子報名，李先生坦言，初次為子女預備升小一，心情緊張，但非強求兒子必須考入英華。