逃犯條例：被七番追問會否下台　林鄭無正面回應

港府今午(15日)宣布暫緩修訂《逃犯條例》草案，特首林鄭月娥在記者會上被七番追問會否下台，她均無正面回應，僅指工作一直獲得中央支持。



她指，修例工作一直由港府主動、自發、主導，中央一如既往地理解、信任、尊重及支持，部分措施更涉及中央，包括移交須由內地最高人民檢察院提出，以及逃犯可回港服刑等安排，均獲得中央同意。另外，外國政府在修例提出後開始評論香港事務，其介入愈來愈深，中央亦多番申明支持港府的工作。



林鄭續指，暫緩草案修訂工作會直至政府完成溝通、解說及聆聽意見為止，而政府亦無意就工作設下時限，預料今年內難完成解說工作，令草案再交到立法會進行二讀。她承諾之後會整合意見向立法會保安事務委員會匯報，及徵詢議員意見，再決定下一步工作。被問到會否撤回修例，林鄭指不會撤回《逃犯條例》修例工作，因不想令人以為條例無立足之地。



她又強調，仍覺得提出修例的初心是正確，社會上不少市民及過半數立法會議員亦都支持修例，但承認是工作做得不足。



林鄭指，政府已經盡最大努力，但都無法處理台灣殺人案，現在只能對受害人父母說已盡力，希望他們能夠釋懷，而事實上，即使法例通過，但基於台灣表明不接受港府以修例方式移交逃犯，結局亦可能一樣。