逃犯條例：修例爭議時序　一貼睇晒

2018年



2月●港男陳同佳與女友赴台灣旅行，陳涉殺害女友後返港並處理女友財物



3月13日●陳同佳在港被捕



2019年



2月12日●政府提出修訂《逃犯條例》，以引渡陳同佳到台受審



3月26日●政府宣布提高移交門檻至只處理最高刑期3年以上罪行，並把9個罪項剔出移交範圍



4月3日●《逃犯條例》修訂於立法會進行首讀及二讀



4月17日●法案委員會召開首次會議，民主派議員拉布，兩小時會議未能選出主席



4月29日●陳同佳洗黑錢罪罪成，判囚29個月，料可於今年10月獲釋



4月30日●法案委員會召開第二次會議，仍未能選出主席



5月4日●內務委員會召開特別會議，通過向法案委員發出指引，委任建制派最資深議員石禮謙主持會議



5月6日●法案委員會36票贊成接納內會指引，石禮謙取消原定當日舉行的第3次會議；泛民強行佔領會議室「山寨」式開會，選出涂謹申為主席



5月11日●法案委員會鬧雙胞，建制與泛民於同一會議室舉行會議爆混亂而腰斬，由石禮謙主持的法案委員會仍未選出主席



5月14日●鬧雙胞的法案委員會再次同時同地開會。石禮謙未能登上主席台，會議再次腰斬



5月20日●保安局局長李家超宣布會去信立法會內會主席，6月12日恢復修例二讀辯論



5月24日●內會以40票贊成、19票反對，通過支持將修訂直上立法會大會審議



5月30日●政府再調整修例建議，包括將移交門檻進一步提高至可判監7年或以上罪行，並只處理由請求方中央政府提出的請求等



5月31日●立法會保安事務委員當日起一連多日召開合共20小時特別會議討論修訂



6月9日●民陣舉行反修例遊行。警方指遊行高峰期人數有24萬人；民陣聲稱103萬人參與



6月10日●反修例遊行結束後，有港獨組織凌晨發起圍堵立法會行動，示威者衝擊立法會，衝破鐵馬防線，警方出動胡椒噴霧及伸縮警棍驅趕，引發逾6小時黑夜暴力衝突



6月11日●特首辦接9個連環追殺電話，律政司亦接1個死亡恐嚇電話，要求24小時內撤回修例，否則燒死林鄭月娥全家，又揚言律政司司長鄭若驊如不辭職及撤回修例，會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶



6月12日●香港爆發「612暴動」。立法會原定就修例恢復二讀辯論，惟示威者衝出馬路佔據主要幹道，癱瘓交通，衝擊警方防線，警方以布袋彈、橡膠子彈、催淚彈、胡椒噴霧等還擊。雙方多度開戰。立法會大會當日起一連3天未能開會



6月15日●特首林鄭月娥下午3時召開記者會，宣布暫緩修例工作。