網民熱話：港媽不滿小學簡介會安排　反遭網民斥責無理

現今家長希望小朋友能贏在起跑線，落力為他們鋪路，如選擇心儀的學校。今早（15日）有家長參加小學簡介會時，遭校方拒絕攜子入場，故在網上「公審」。反遭網民批評家長「要學校難做」，認為應尊重每間學校的規則。



有家長今早在Fb群組「不願小朋友成為功課奴隸」發文，指今日出席深水埗區一間小學的簡介會時，因無人照顧兒子，要求校方讓兒子伴隨入場。該校老師認為場合不適合小朋友進入，可以安排他們到課室看卡通片。但其子不願意，家長再度作出請求﹕「我已經帶晒顏色筆、畫簿畀佢安靜咁陪我，而佢平日陪我上彌撒時都能夠參與全場」。



不過，老師重申立場，並拒絕其要求。家長表示：「估唔到未聽簡介會，校長和老師已經用最短時間體現了家校合作的立場，完全感受到學校作風。」她再補充，學校雖然在「回條寫明不招待小朋友」，但卻未能通融，故在學校老師詢問會否交學位申請表時，她直接回覆：「我諗唔需要了」。



不少家長批評事主要求無理，認為學校早已在回條列明規則，家長應安置好小朋友才出席。但亦有家長表示，不明白為何該小學拒絕小朋友進場，又言曾出席一場簡介會，全部小朋友一同內進。有網民則反駁，指簡介會長又沉悶，學校擔心小朋友打擾到其他家長，才會安排獨立房間讓他們等候，認為是最恰當的安排。





網民有話說



Annie Hui：回條已經寫明，又有安排課室畀小朋友，你仲想點？不過如果覺得學校唔適合你，唔報名都係好事。



Wong Ka Ho：我只想覆一句：樓主，個世界唔係圍住你一個轉㗎。



Vicky Chan：其實點解會拒絕小朋友一齊聽？簡介會係講啲咩？我果時只去過一間學校簡介會，全部小朋友係一齊入去聽。





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