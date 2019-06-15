每日一片：傾唔掂數？兩名車主馬路上扭打　遭網民取笑

近日天雨路滑，常有交通意外發生。日前有兩架私家車相撞後，疑因有責任糾紛，兩名車主公然在道路上扭打，導致交通稍有阻塞。事件被人拍下影片後放上社交平台，網民群嘲二人：「武術切磋」。



今日（15日）下午2時許，有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載了一段影片。據影片可見，事發於鑽石山荷里活廣場對出的觀塘繞道。當時天色昏暗，疑剛剛下完雨，一架白色私家車和一架黑色私家車發生「追尾」意外，兩名車主因而發生糾紛，公然在道路中間大打出手，扭作一團。身材較高的車主佔有優勢，將另一名車主壓到白色私家車上，然後僵持不下。影片上載者留言取笑二人被點穴：「求解穴方法？在線等」。



隨後網民亦發揮想像，笑言他們在比武：「武術切磋，點到即止」、「鴛鴦乾坤扭紋鎖」、「凌空飛起奪命鉸剪腳」。有人更戲謔稱：「咁恩愛！不如去台灣結婚吧」、「兩個互咀啦」、「下一秒應該係打茄輪」、「和仇人深深一吻來代替講話～好嘛？」有人則嘆息道：「香港病了，撞咗車都要打交，傷上加傷，點解要咁呢？」