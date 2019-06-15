政Whats噏︰黎智英自認麻煩製造者　肥彭又說三道四

《逃犯條例》修訂喺香港造成爭議，壹傳媒黎智英(漢奸黎)日前接受美國傳媒訪問時就自認係其中一個麻煩製造者，又話唔能夠製造麻煩後就離開，而壹傳媒會繼續營運，直至結業或佢被拘捕。黎又提到自己持有英國護照，但唔會離開香港，又話如果離開，佢兒女、子孫、太太會鄙視佢喎。真係信不信由你喇。



另外，因政府計劃修訂《逃犯條例》，引發市民上街遊行，本周三(12日)更有包圍立法會行動，大批示威者衝擊堵路，令警方需驅散示威者。末代港督彭定康(肥彭)就撰文話，襲擊警察係錯誤行為，但更錯嘅係警察動用過分武力，仲話應該要展開公開研訊調查咁話。時事評論員陳雲生就批評肥彭顛倒是非，仲話肥彭已經不在其位，冇資格再說三道四咁話。



話說肥彭撰文繼續唱衰《逃犯條例》，話修例會打擊香港作為國際商貿樞紐嘅聲譽，世界各地政府尤其英國，應要表態，香港同北京都應該要知如繼續修例，並以發射橡膠子彈及施放催淚氣體達到目的，將對香港帶來乜嘢損害。



佢又話，現時所見嘅暴力都係唔能夠接受嘅，當市民和平示威被政府漠視時，無可避免就係年輕人將行動升級。襲擊警察係錯誤行為，但更錯嘅係警察動用過分武力，仲話應該要展開公開研訊調查，跟進呢啲牽涉公共秩序嘅事項喎。



陳雲生批評肥彭已經不在其位，唔應該再說三道四，又話香港回歸前都發生過多次騷亂，亦曾出動過防暴警察。警方現時已經比以前容忍同克制，認為肥彭應該心知肚明，冇理由唔清楚，直斥肥彭喺度顛倒是非，擘大眼講大話。