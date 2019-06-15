兒童學習開支成住屋以外最大負擔　團體促增學習券

基層家庭難負擔兒童學習開支，窒礙兒童發展。荃灣社區中心上月對基層家庭的租金開支及兒童的學習開支展開研究，結果發現76%基層家長認為兒童學習開支是住屋以外的最大負擔，更有一半的家長自認因子女的學習開支感到壓力「爆分」。有社工今(15日)直斥政府對基層兒童支援不足，建議當局每年派發兒童學習券，讓上述兒童有更多資源發展，增強其社會流動能力。



明愛荃灣社區中心於今年4月至5月期間，以面談及問卷調查訪問了100名居於荃灣舊區、育有子女的基層家長，所涉的地區包括石圍角邨、大陂坊及二陂坊等。調查結果顯示，78%家長認為政府沒有為基層兒童提供足夠支援；近50%家長表示沒有為子女報讀補習班或興趣班，當中逾80%直指原因是學費太貴。亦有一半家長表示因子女的學習開支而感到最高為5分的壓力分數，反映兒童學習開支對基層家庭造成沉重負擔。另有98%家長認同政府應每年向基層家庭的每位子女派發兒童學習券，補貼子女報讀補習班及興趣班，加強兒童於學習上的成功感和自信心。



明愛荃灣社區中心實習社工陳嘉雯今指，兒童發展是其基本權利。調查顯示基層家庭的收入用作應付租金開支及子女學習開支後，已經入不敷支。有家庭因經濟困難，縱使子女有需要，也無力負擔子女參加補習班和興趣班的費用。故她提議政府向基層家庭派發兒童學習券，同時要求政府向福利機構撥款，增加免費或半費的興趣班及補習班名額，減輕基層家庭的負擔。



劏房戶單親媽媽阿芬指，自己無能力輔導子女學習，但亦無力負擔高昂的補習費用，因而對子女大感愧疚。



