逃犯條例：回歸以來政府三度跪低　暫緩變無影

面對反對修訂《逃犯條例》的聲音，港府「跪低」宣布暫緩修例，留下未來有機會「捲土重來」的尾巴。不過，自回歸以來，即使港府聲言具爭議的政策將來或會重臨，但最終亦無影無蹤。以《基本法》第二十三條立法為例，2003年在五十萬人上街反對後，港府決定先撤回草案並再進行諮詢，但最終撤回變無影，董以後的特首均不敢觸碰這個「燙手山芋」，令廿三條至今仍未立法。



撤回不代表永遠不再立法，日後政府如想重推立法，需要再度刊憲、一讀、二讀等。當年時任特首董建華宣布撤回廿三條立法時，曾指鑑於香港社會對該項立法的具體條文仍存在一些疑慮，為了使到社會大眾有足夠時間了解和思考，決定先撤回草案，但政府會在保安局成立一個內部專責小組，重新檢討有關立法工作，相信經過向社會各界充分諮詢後，該項立法最終會順利完成，惟事與願違。



另一例子是「德育及國民教育科」獨立成科爭議，2012年港府計劃把「德育及國民教育科」列為中小學必修科，被外界質疑是政治「洗腦」，多個團體在政府總部舉行反國教集會，聲稱逾十二萬人參加，時任特首梁振英撤回計劃，承諾五年任期內不再推動國教獨立成科。即使在梁離任後，港府亦再無提出重設「德育及國民教育科」，有建制派認為國民教育不足導致近年的社會亂局。



