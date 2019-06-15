逃犯條例：香港零移交逃犯到內地的格局維持不變

內地與香港之間並無簽署或制訂長期移交逃犯協議，故香港一直不可以把逃犯移交往內地，但內地執法機關過往就多次酌情把在港犯事並潛逃內地的香港居民，移送返港，港府提出的《逃犯條例》修訂建議，原打算把條例中的地域限制移除，令香港可以與包括內地的不同司法管轄區，以一次性個案形式商討移交逃犯，惟港府今日(15日)宣布暫緩修例，內地酌情交人予香港、香港不能移交予內地的格局，將維持不變。



香港現時與二十個司法管轄區有簽訂長期的移交逃犯協議。由1997年至去年底，香港根據《逃犯條例》的雙邊協定，移交往外地的逃犯有104人，最多是美國，有68人，其次是澳洲，有10人；而同期香港接收了67人，牽涉罪行包括販毒、搶劫、貪污及洗黑錢等。



不過，與香港簽訂移交協議的地方並不包括內地、澳門及台灣，因此香港是「零移交」逃犯予內地及澳門。港府是次修例如獲通過，內地就可向本港提出移交請求，惟修例暫緩之後，香港將繼續不會向內地移交任何逃犯。但另一邊廂，內地其實曾多次移交逃犯予香港，資料顯示，過去曾有一些情況是本港警方與內地協商後，內地執法機構酌情將一些涉嫌於香港犯罪的本港居民，送回本港接受調查或審訊，在2014年至去年8月，內地向本港移交了最少13名疑犯。