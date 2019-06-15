逃犯條例：各界發功促撤回或暫緩修例　政府硬撐變跪低

政府於今年2月提出修訂《逃犯條例》，惟風波隨時間愈演愈烈，立法會內多次出現肢體衝突場面，而議會之外更演變成「612暴動」，爆發流血衝突，癱瘓立法會運作，反修例者堅持「不撤回、不撤退」，而建制派及政府管治班子內行政會議成員亦因局勢緊張而「腳軟」紛紛轉口風表明不反對暫緩修例，在形勢比人強下，終令特首林鄭月娥於今日(15日)決定「跪低」，暫緩修例，可謂「虎頭蛇尾」。



自港府提出修例以來，立法會一直爭議不斷，4月成立法案委員會竟破天荒召開兩次合共4小時的會議仍未能選出主席，其後更出現「鬧雙胞」的情況，建制及泛民曾兩度同時同地召開會議，最終爆發正面激烈衝突，多名議員及保安員報稱受傷。



不過，議會亂象無阻政府修例的決心，決定於周三(12日)的立法會大會上恢復二讀，而立法會主席梁君彥亦決定周三起召開7天、逾60小時的會議審議修例，本將於下周四(20日)進行表決，即使民陣本周日(9日)發起大遊行，聲稱有103萬人上街，港府亦企硬表明會如期恢復二讀。



然而，周三舉行首次會議的早上，立法會外有多名示威者衝出馬路佔據主要幹道癱瘓交通，以致部分議員未能前往立法會，導致會議無法舉行，而示威者更在當日下午將行動升級，最終激發暴動，警方曾多次施放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈等。而立法會連日來維持黃色警示，警方亦未見撤退，且大樓外每日仍有示威者聚集，以至一連三天都未能召開會議恢復二讀。



此外，建制派口風亦日漸軟化，昨日(14日)開始有行會成員稱社會對立下並不可能繼續討論，更稱政府會考慮所有可能性，包括暫緩修例，亦有建制派立法會議員稱延遲修例並無壞處，而民陣又再於明日(16日)發起遊行，為免短時間內出現多次大型社會運動及可能再引發衝突，政府最終於今午由硬撐改為「跪低」暫緩修例。

