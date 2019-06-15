逃犯條例：民陣明遊行料人數減　不搞「三罷行動」

修訂《逃犯條例》暫緩，民陣仍拒絕「收貨」，明日(16日)如期舉行第四次反修例遊行，要求撤回修例，但由於事件略為降溫，相信遊行人數將比本周日(9日)少。至於原定計劃在下周一(17日)舉行的「三罷行動」（罷工、罷課、罷教），民陣指暫不進行，但會「蓄勢待發」，一旦政府再把修例推上立法會，就會再發動三罷行動。



民陣召集人岑子杰強調，明天遊行的目標是要撤回修例，以及要特首林鄭月娥問責下台，被問及預計遊行人數會否下跌時，岑稱：「香港人的憤怒是去到前所未有的地步。」他呼籲港人站出來守護香港，重申港府仍無釋除港人憂慮，又指重啟修例程序只要12日、約60小時審議便可，現時沒有撤回修例，即事件仍未解決。



民陣副召集人陳皓桓補充，林鄭不肯下台，又不肯撤回修例，「三罷是蓄勢待發」，在這段期間，民陣會投放資源到社區，做好宣傳工作，讓公眾理解「三罷」。警方已就民陣遊行發出不反對通知書，民陣會在明日下午2時30分於在維多利亞公園集合，以中央草坪為起點，終點為金鐘立法會道東西面行人路、添美道西面行人路。