港故mini：衝突場面刺痛心靈　專家義務提供情緒輔導

「普遍嚟講佢哋都帶住緊張、驚訝嘅心情，尤其係見到開槍，或者係聽到一啲爆炸嘅聲音。」輔導心理學家陳凱榮(Thomas)，道出了尋求輔導市民的心理狀況。



免費心理支援服務



因應近日反修訂《逃犯條例》而引發的遊行示威及衝突，香港心理學會輔導心理學部，關注到事態發展對巿民所帶來的負面心理影響，因此組織了一群在港執業的輔導心理學家及碩士生，為學生及其他巿民，提供免費心理及情緒支援服務。



「希望喺呢啲重要時間，行出嚟一齊去幫忙，做到幾多就做幾多。」另一位參與義務輔導的輔導心理學家張家年(Arthur)表示。



創傷後壓力症候群



小組在星期四(13日)舉行了第一次的小組輔導，大約有20名市民前來尋求心理支援。Thomas提醒市民，無論是因為曾經親歷其境，抑或透過傳媒影片及相片目睹衝突情況，如果在這段時間情緒起伏突然很大，容易緊張或者暴躁，肌肉抽搐或無故會震，都可能是「創傷後壓力症候群」的表現。他建議市民，如果有此情況，首先要冷靜自己，不要令情緒惡化。而保持良好食慾、休息及適當運動，亦有助冷靜情緒。



而需要輔導的並不止是市民，「以我嘅觀察，警察都有一啲輔導需要，譬如你見到佢係喺好緊張嘅狀態，收工後佢點算呢，佢都有情緒喺度，呢個有待有關當局去幫佢哋處理。」Thomas說。



放低意見 用心聆聽



「人係好需要聆聽嘅過程，期望大家身邊都有可以信任、重要嘅人，可以放低自己嘅意見，主動去聽、了解對方依家嘅狀況。」面對矛盾，Arthur明言「用心聆聽」是最重要的。



他又預期，猶如經歷地震、海嘯等天災，可能過一、兩星期後，會有更多人需要情緒支援，所以他們的義工團隊將會繼續運作，希望幫助更多有需要的人。



今集《港故mini》用大約3分半鐘，讓專家告訴如何紓緩可能出現的不安情緒。



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