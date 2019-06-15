政Whats噏：陳沛然再狙擊梁栢賢　籲勿向醫護秋後算帳

醫院管理局被指搞「白色恐怖」，醫學界立法會議員陳沛然(Pierre)再度狙擊醫管局行政總裁梁栢賢，究竟發生咩事？事緣本周三(12日)包圍立法會行動釀成衝突，令唔少示威者受傷。而香港護士協會就喺社交網站發貼上載出一張內部電郵，指九龍醫院接獲九龍中醫院聯網護理管理層要求，要部門由本周三起，每日紀錄申請緊急病假同緊急大假嘅護士、病人服務助理及行政助理名單。作為醫學界嘅代表，Pierre都好關注，仲向梁發公開信，要求梁立即查明真相，同埋停止「秋後算帳」，以免打擊士氣咁話。



Pierre今日(15日)喺個人網誌上向梁栢賢發出公開信，話網上有消息指，伊利沙伯醫院同九龍醫院有管理層要求醫護人員詳細申報近期請假紀錄，意圖阻止醫護人員支援金鐘示威人士。Pierre就要求梁立即查明真相及停止秋後算帳，以免喺公立醫院內造成白色恐怖，嚴重打擊士氣。佢又話，救急扶危係醫護人員嘅天職，唔應該受到任何政治或不必要因素干擾，並期望梁要為公立醫療系統締造安心和適切的工作環境。而喺佢發出網誌之後，又再流傳出醫管局將唔再批准員工喺下周二(18日)至下周五(21日)嘅年假申請。



九龍中醫院聯網發言人回覆東網，指由於事件突發，九龍中醫院聯網可能要短期內接收大量病人，聯網管理人員盼能適時了解人手實況，所以喺本周三(12日)同周四(13日)收集有關資料，重申只係為了解人手情況，從而作出即時調配，而收集嘅資料只包括請假員工數目及分類，並冇記名，絕非個人活動申報，而有關安排已於昨日(14日)停止。



其實今次已經唔係Pierre首次狙擊梁栢賢，前年7月，佢就已經因醫管局公營醫院醫療事故頻生等問題，要求梁辭職或減薪；至今年1月，佢又因應冬季流感高峰期，公立醫院急症室同內科病房爆滿，以及醫護人手問題向梁發公開信，而今次佢又再度出招。



議員係有監督責任，如果唔係醫管局問題多多，Pierre又點會要頻頻追住梁栢賢唔放呢？梁作為醫管局管理層，真係要好好回應喇。

