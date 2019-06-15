逃犯條例：未來面對四大戰線　意見指港府須強硬施政

今屆政府開展接近兩年，未來還有三年任期，惟今次推動修訂《逃犯條例》卻「虎頭蛇尾」，面對巨大反對聲音及暴動下最終「跪低」暫緩，收回恢復二讀的預告，嚴重打擊管治威信。有政界人士批評，政府「跪低」嚴重影響管治權，警告政府未來面對有四大戰線，包括《國歌法》立法、今明兩年區議會選舉及立法會選舉、《基本法》第二十三條立法，一旦放軟身段或會「一子錯滿盤皆落索」，另更有意見認為政府須強硬施政。



全國人大常委會前年通過將內地《國歌法》納入香港《基本法》附件三，港府須以本地立法方式實施，並於今年初向立法會提交《國歌條例草案》作首讀。負責審議草案的法案委員會已於上月底完成工作，並支持草案恢復二讀，港府早前預告於本月26日恢復二讀，惟日前又去信立法會內務委員會主席，於下月3日的立法會會議上就三條草案恢復二讀，當中包括國歌法。



此外，曾令港府「跪低」的廿三條立法亦是社會關注議題，政圈早有聲音指出，中央不接受現屆政府的五年任期內，對廿三條立法工作毫無寸進，冀現屆政府可於任期開初數年以民生措施帶動民望，再於2020年立法會換屆選舉前處理廿三條立法工作。



而今明兩年分別上演區議會及立法會換屆選舉，目前十八區區議會控制權均在建制派手中，惟深水埗及沙田區建制派僅比泛民主派多出一席，才勉強保住控制權。至於立法會則因宣誓風波導致有六個議席遭遞奪，令建制派自回歸以來首次於功能界別及地區直選均佔過半數的議席，令泛民失去分組點票否決權，而過去兩場補選中建制派更打破得票「六四黃金比例」，兩次於單議席單票制下取得議席，議會形勢明顯佔優。



「廿三萬監察」發言人王國興指出，國歌法草案即將恢復二讀，而且草案有政治成份或有爭議，惟因為國歌法為全國性法律，相信反對派的反對理據會比較薄弱，屆時情況理應比修訂《逃犯條例》好。王續指，雖然現屆政府未有就廿三條立法訂下時間表，惟修訂《逃犯條例》期間，泛民不斷以「惡過廿三條」去欺騙公眾，政府有需要善用時間化解謊言，否則日後一切有政治性的工作難以推行。



王更強調，港府管治威信已因「跪低」受影響，未來施政必須要堅定、堅決及堅持，絕不能再「跪低」及立場左搖右擺，直言一放軟定會容易行錯棋，出現「一子錯滿盤皆落索」的局面。

