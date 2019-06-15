逃犯條例：今明兩年選舉　政黨必定與政府若即若離

是次修訂《逃犯條例》引發多場大型社會行動，民陣本周日(9日)發起遊行的人數更出乎意料之外，為回歸以來參與人數之最，令建制派及社會重新審視形勢，皆因今明兩年分別會舉行區議會及立法會換屆選舉，各政黨必須顧及選票，未來與政府或會若即若離，尤其是建制派會避免「跟車太貼」而出事。



政府今年初曾向立法會提出「三隧分流」的無約束力議案，惟有關議案卻是兩次觸礁，主因是建制派的地區聲音激烈，擔心支持政府或送出「政治子彈」予對手，足見建制派決定時會顧慮選情而不會對政府施政照單全收。



時事評論員陳雲生指出，立法會有建制派對政府保持距離，相信今次政府「跪低」暫緩修例後會令更多建制派有所顧慮，擔心與政府走得太近、「跟車太貼」反會出事。他直言建制派有感被政府出賣，因修例過程一直義無反顧支持卻被「跣到攤攤腰」，更有建制派向其表示心痛，不知日後與政府如何相處，相信事件會對建制派的參政及議政的工作造成很大傷害。



曾參選多次立法會及區議會選舉的「廿三萬監察」發言人王國興指出，任何民意代表均需要全力為民做事、為民發聲，面對任何政府施政均要做到「是其是，非其非」，以實事求是的態度工作，才能爭取市民支持，面對政府表現欠佳時更要「做得更好」，強調勿將政府與建制派劃上等號。

