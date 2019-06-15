政Whats噏：財委會議程調動　政府疑硬推明日大嶼

立法會財務委員會有大量議程積壓，昨日(14日)民主派喺財委會會議玩嘢，更令會議腰斬。財委會主席陳健波(波哥)已經預告將會進一步加開會議，審議餘下議程。點知立法會網站就突然顯示，喺下一次、即下周五(21日)嘅財委會議程上只有就明日大嶼填海計劃進行嘅「中部水域人工島相關研究」一項議程。唔通政府為咗呢個倒錢落海計劃，已經放棄咗其他原有議程？



財委會本周五(14日)嘅議程有20項，當中包括已經展開審議嘅有機資源回收中心第二期工程，以及排喺有機資源回收中心後、而一直備受爭議嘅元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程。不過，立法會網站就突然顯示，下周五議程只有中部水域人工島相關研究。



波哥接受查詢時就話，下周五確係仲有20個議程，不過當日因民主派阻力，所以冇進展，相信中部水域人工島相關研究只係新加議程，並非其餘議程都撤回，估計即使要調動議程，令中部水域人工島研究優先審議，亦都會審議咗已展開審議工作嘅有機資源回收中心，以及關乎房屋問題嘅橫洲工程先，不過都係要以下周一(17日)再公布為準喎。