高壓氧技術培訓費不菲　東區醫院5年使500萬

現時具備先進高壓氧技術培訓的海外國家主要為澳洲及美國等地，培訓課程的學費亦不便宜，2014年至今，東區醫院相關海外培訓支出已達500多萬港元。據悉平均每名被選中受訓的醫護，可獲醫院管理局約20萬港元全費資助，接受為期兩至三周的海外培訓。有內部人員埋怨，急症部門培訓抽調大量僅餘的人手，令急症室忙上加忙，結果「近火冇人撲」。



東區醫院高壓氧治療中心啟用後，一氧化碳中毒救治個案佔最大比數；其他如減壓症及腦動脈氣體栓塞等危重個案約有20人；中心視網膜動脈阻塞個案亦佔20宗、另有部分放射性治療後引發創傷或出現複雜傷口的病人。



有內部人員批評醫管局的人才培訓計劃「勞民傷財」，護士及醫生分別送往海外接受培訓時，其餘前線人員就捱得好辛苦，護士診所不夠人手兼顧，不合成本效益：「佢哋就好開心去上堂，其他人就留番喺度頂晒啦！」更有人憂慮，若啟德醫院落實開設第二座高壓氧治療艙，人手壓力會更大：「依家都唔夠人做，遲啲仲得了？」



東區醫院回覆，該院有既定程序審批及遴選參與培訓的員工，包括要求員工必須對高壓氧治療感興趣，以及通過職業治療中心的健康評估。中心啟用及培訓沒有影響其他護士診所運作。