高壓氧急救低估需求　醫護唔夠擴展料押後

全港首間公立醫院高壓氧治療中心將近「壓力爆煲」！位於東區醫院的醫管局首個高壓氧治療中心啟用至今八個月，服務需求劇增，惟中心的人手嚴重不足，僅靠不足十名醫護人手廿四小時「on call」，團隊人員經常搏命「OT」，有醫生累積超時工作百多小時尚未「補鐘」，醫院管理局港島東聯網總監陸志聰承認，因醫管局首辦高壓艙，低估了服務量。中心原定將服務擴展至非緊急病症，估計亦要順延。他將向醫管局總部「告急」，優先增撥資源加強中心人手。



高壓氧治療急救，可針對性應用於一氧化碳中毒、潛水夫症等足以短時間內奪命的危疾，高壓氧中心啟用八個月來，曾有三十名病人因一氧化碳中毒須使用高壓氧治療，佔最大一類，該症常見於密閉空間吸入氣體而中毒的個案。由於高壓氧治療服務量大，醫管局有意在啟德醫院設立第二座高壓氧治療艙，但人手成了一大挑戰。



以東區醫院高壓氧治療中心為例，中心啟用以來提供約二百三十節服務，治療近百個病人，但人手單靠已接受海外培訓的兩名醫生及七名護士「死撐」運作。據悉，受訓的醫護需輪流於中心當值，平日則返回急症室處理大量急症，由於中心要廿四小時候命，換言之，相關人員除朝九晚五工作後，若有病人送往高壓艙救治，中心的候召醫護便要「直踩」，甚至超時工作。然而，每節高壓氧治療規定需由最少一名受訓的醫生、四名受訓護士在場，部分治療耗時三至四小時，令中心的醫護團隊囤積大量「OT」。



有內部人員慨嘆「想補鐘都無位補！」，歸咎醫管局總辦事處早在九年前規劃服務時，低估人手需求。據悉，院方的計劃書預算人手原本比現時多一倍，但總部後以首辦、沒有經驗可循為由，只初步分配九名醫護人手予中心，預備「開咗再睇吓點」。結果中心的服務籌備時間比預期長，團隊中一名資深護士2013年送往海外培訓，但中心啟用不足一年，該護士已將退休，令團隊人手再減一員。



東區醫院表示，遴選受訓的員工時已表明，員工必須願意負擔額外的工作量。目前有七名急症科醫生及五名深切治療部醫生，以及三十五名護士完成海外的高壓氧治療訓練。該院承認，至今開放時間內，中心人手只能維持兩名醫生配七名護士當值，其餘時間由兩名醫生配四至五名護士候命，院方計劃於2019/20年度增加培訓名額，維持中心服務及人手穩定。



陸志聰表示，上任後留意到中心服務量比預期高，潛水夫症患者比預期多很多，但人手應付不暇，他認同中心人手有改善空間，強調高壓氧治療意義重大，決不會因人手不足、培訓和運作成本高，「腰斬」服務或縮短服務時間。他會嘗試在會議中提出以醫管局的額外資源增聘人手，未來年度的工作計劃亦會優先增撥資源予該中心。陸又稱，高壓氧治療已由專家花近八年時間規劃，是醫管局首辦該項服務，可借鑑規劃人手的例子極少，會逐步改善發現的問題。