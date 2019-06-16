逃犯條例：警嘆受襲　「我們都有父母生」

反對修訂《逃犯條例》示威上周三於金鐘爆發，大批示威者以鐵枝、磚頭、雨傘和水樽等雜物衝擊警方防線，最後示威更被警方定性為「暴動」。有當日守在立法會門外的警員於網上撰文寫出心聲，指出示威者最初承諾不會衝擊防線，卻早已收藏磚頭和鐵枝等武器。當擋下各種攻擊安全後，警員只想向家人報平安，心想「有必要嗎？我們都有父母生，流出來的都是血，試問，最危急時候，大家不是找我嗎？你竟然咁對我？」



網上流傳一篇名叫《最前線的感受》文章，一名警員稱在六月十二日示威活動當日，負責於立法會大樓的正門防守工作。說日出之前已經看到一批示威者推撞警隊鐵馬，但相信因人手未齊故暫緩衝擊，其後聚集的示威者開始增加，「毅進仔」、「死黑警」、「為幾萬賣良心」的說話不絕於耳。他又指，有些示威者口說支持警察，但原來卻是假仁假義，「一眼就睇出（示威者）是精神病」。



當日下午三時，示威衝擊爆發，大批示威者手持磚頭、鐵枝或水樽擲向警方防線，又打開雨傘擋住他視線進攻，並用鐵枝穿過鐵馬襲擊警員，期間長盾上不斷傳出磚頭碰擊的聲音，「有必要嗎？我們都有父母生，流出來的都是血，試問，最危急時候，大家不是找我嗎？你竟然咁對我？」該警員又說，當時更懷疑自己能否回家，再見到家人一面，最後行動結束就立即向家人報平安；直至翌日凌晨四時才回家，更發現其妻一樣徹夜未睡，更慨嘆自己做得不夠好，令香港不再一樣，「從來，香港警察都不是和市民對立，我們只和罪犯誓不兩立，你要爭取甚麼，請便，但不要傷害我們。你出言侮辱，我可以忍，但你要致我於死，我還有選擇嗎？」



另外上周三衝突過後，有二、三百名警務人員資料被「起底」放上網，部分牽涉Facebook及Instagram帳戶名稱，另有部分牽涉警員姓名、相片及手機號碼等資料。警方刑事總部前日起設「舉報網絡欺凌警務人員」熱線，警方發言人指發現個別人員及其家人個人資料未經同意下被人在網上公布，遂設熱線提供協助。