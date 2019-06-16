東方日報A1：林鄭7度拒答是否下台

《逃犯條例》修訂爭議數月來持續升溫，日前更引發流血衝突，多次堅持修例的特首林鄭月娥昨日終「跪低」，宣布暫緩修例，重新聆聽社會意見，今次是繼二○○三年五十萬人上街反對《基本法》第二十三條立法，以及一二年逾十二萬人集會反對國民教育科後，第三次因遇巨大反對聲音而「跪低」撤回或暫緩政策及立法。有意見認為，暫緩修例會大大打擊政府管治威信，有如喪失管治權杖，又指目前建制派佔多數都落得如此田地，萬一建制派變成少數，情況將更為慘烈，將無法管治，認為政府應當強硬才是道理、王道，才會取得勝利。



林鄭昨日重申，修例的兩個初衷，即處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞均沒有錯，問題在於已盡最大努力，但仍出現解說溝通不足的問題，社會上仍有很多市民擔心、疑慮、不理解和猜忌，及後至本月九日和十二日先後爆發衝突，多人受傷，她對此感痛心，同時對香港社會重新出現矛盾感遺憾。建制派議員亦因此建議政府「停一停，諗一諗」，避免更大衝擊，故為了保障香港最大福祉，令社會回復平靜，才決定暫緩修例。



林鄭續指，暫緩修例工作會直至政府完成溝通、解說及聆聽意見為止，而政府亦無意就工作設下時限，預料今年內難完成解說工作，故今年內不會再把草案交到立法會恢復二讀。她承諾整合意見後會先向立法會保安事務委員會匯報及徵詢議員意見，再決定下一步工作，但她表明不撤回修例工作，因不想令人以為條例無立足之地。



至於七度被問及會否問責下台，林鄭均沒有正面回應，並指自己的工作一直獲得中央理解、信任、尊重及支持，以擔任近四十年公僕為榮，仍有大量發展經濟及改善民生的工作想做，希望能為香港開創更好未來。她又表明認同警方就「612暴動」事件的定性，即認同事件屬於暴動，並指現場情況由現場的執法人員決定，強調警方執法是理所當然、天經地義。



建制派對政府暫緩修例的決定表示尊重和理解，認為社會並不希望市民因修例而繼續對立，同時擔心繼續推行修例會有更多市民和警察受傷，暫緩修例可緩和社會對立的氣氛，有助回應訴求令事件降溫。他們又指，任何法例都有正反雙方的意見，但認為有修例的必要，否則將有法律真空，而是次台灣殺人案正好反映無法移交逃犯的問題，認為不同的持份者可以繼續向政府表達意見，希望透過暫緩的決定令社會回復平靜。



不過，民主派對暫緩修例「不收貨」，並提出四大訴求，包括要求政府撤回修例，強調「不撤回不撤退」、收回將事件定性為暴動的決定、釋放在日前衝突中被捕示威者，並承諾不予起訴、要求林鄭引咎下台，因她已盡失民心。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興對政府暫緩修例的決定感遺憾，認為修例本是美事，但卻因未能做好解釋而需暫緩，對政府的管治威信帶來影響，並認為政府需要一針見血地反駁社會上對修例所散播的謠言、謊言，繼續多向各界解說。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時情況是政府同反對派爭奪執政權，暫緩修例等於自行放棄執政權杖，助長反對派氣燄，盡失管治威信，認為政府應當強硬，大是大非應該堅持，應硬則硬，強硬才是王道。



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