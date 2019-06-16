我有正能量：蝸居宿影　醫生用鏡頭為港診症

曾幾何時，香港人見證經濟起飛、高樓大廈四處崛起，無不為此感到自豪；今時今日，樓宇愈建愈高，生活在這個城市的人卻愈來愈渺小，連居住空間也跟着縮水──籠屋、劏房、棺材房、天台屋……成了基層僅餘的選項，負擔不起的只好露宿街頭。有醫生用相機對準這班被遺忘的人，揭開本港光鮮亮麗的表象，藉展覽和攝影集呈現公眾眼前，向社會提出了赤裸裸的疑問。



1年多前，醫生張榮麟還是1名生態攝影愛好者，直至他報讀攝影碩士課程，發現題材延伸性有限，始將鏡頭轉向社會議題。當時1篇關於露宿者木板屋被清拆的新聞報道，燃起他對無家者的關注，張醫生二話不說走到現場，並認識了協助街友的義工組織。其後多次隨隊探訪，讓他深入各類型環境欠佳的住屋，逐步和以往甚少機會交流的基層建立起互信，「影雀只需要等，影人需要溝通，要眼明手快！」



棺材房、籠屋空間有限，由大單位分間多張床位而成，通道狹窄之餘光線有限，不易拍攝。張醫生指，技術問題不難解決，最困難是即使和住客相處一段時間，對方依然很抗拒鏡頭。為尊重對方意願，他大部分作品均不會拍攝住客的正面，而是將重點放在室內的元素。「1條咁細嘅走廊，擺滿晒房客拖鞋，視覺上已經充滿壓迫感；有籠屋上面掛起嘅月暦寫住『交託給神』，呢份心情到底係寄託定無奈？」



圍繞此輯作品不停出現的其中一個主題，是「尊嚴」。居屋大單位常見「孖廁」（兩個廁所），惟張醫生沒料到連劏房也有另一種「孖廁」。「唔少劏房廁所都係共用，但有業主竟然將2個馬桶並列，放喺同一個廁所，連如廁都要畀人𥄫住，毫無私隱。」他又指，港府近年在公園長櫈中加裝鐵欄，露宿者需各出奇招臥下休息。「有啲搵棄置木門墊喺上面當床，有啲放雜物喺隔籬延長張櫈，佢哋都係呢個富裕社會中被遺忘嘅人。」



是次攝影計劃，是張醫生走訪數10次各區基層住所的心血，也是他為香港把脈診症的「醫生紙」。早前他將數千張照片去蕪存菁，集大成在銅鑼灣舉辦「The Forgotten」攝影展，希望讓公眾親眼看見社會的病。「唔影，外面嘅人未必知呢班人到底有幾慘，更唔好講會有下一步行動。」展覽雖已結束，但有興趣的公眾仍可在各大書店找到其同名攝影集。

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