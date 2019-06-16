棄高薪從頭學做廚　好爸爸激勵兒子重拾目標

再好的物質也比不上全心全意的陪伴！任職工程師的韓宗博，因為須長處內地工作而與兒子欠缺相處，惟有以物質打發，未料兒子逐漸變成不讀書工作的「廢青」也不知。原本月薪可高達廿萬元的韓，為挽救兒子前途，放棄高薪厚職回港，就讀再培訓課程投身廚師由低做起，以身作則鼓勵兒子重拾人生目標。父子倆現投資開設車仔麵店，未敢有賺大錢的遠大目標，但能令兒子發憤已是賺了。



五十一歲的韓宗博（Eric）七年前曾是一名工程師，因工作關係長居內地；他以為經濟支援是補償。在他眼中，當時讀中四的兒子是會溫書的孩子，但事實上，子俊竟是不眠不休地打機，甚至經常走堂，畢業後更淪為「廢青」，不讀書亦不找工作。



為激勵兒子振作，Eric決定辭工回港，並報讀僱員再培訓局（ERB）初級中式烹調師課程，由低做起當一名廚房工，日做十多小時，月賺卻僅萬餘元，不足以往的二十分之一，但他卻不放棄，步步升至主廚：「放棄可以有千百種理由，但只要找到一個理由堅持就應該去做，如果我放棄我個仔都會放棄，我希望話畀個仔聽，我得你都一定得！」



子俊坦言最初並未被打動，只是感覺「你做到先算啦」，繼續不食不眠三日三夜打機，直至爸爸終於按捺不住，衝入房間打爛電腦後，才令他靜下心來，細心體察爸爸的苦心：「見到佢早出晚歸，有時做到手腫腳腫，真係唔忍心，開始覺悟自己唔可以再咁落去。」

子俊自此發憤圖強，跟隨爸爸同樣報讀僱員再培訓局課程學做廚師，更在去年與爸爸一同注資開設車仔麵店，父子檔拍住上創業，一起鑽研新菜式，也會共同解決經營分歧。今天父親節，子俊將會在店舖親手為爸爸烹調由他們共同研發的「星洲炒飯」，相信這味「得來不易」的炒飯對韓爸爸而言，必定美味超凡。





