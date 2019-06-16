繼承父業做巴士車長　子憶少時最愛伴父「跟車」

父業子承在現今社會買少見少，但六十二歲的退休九巴車長黃禮文與他三十五歲兒子黃浩然就是一個例外。浩然自小常乘坐爸爸駕駛的路線27號巴士「遊車河」，尤其最愛回廠後看洗車過程；長大後初時因興趣任職廚師，最終亦隨父親步伐成為車長，沉默寡言的兩父子關係大為改進。



黃禮文由八十年代起加入九巴，一做便是三十七年，至兩年前才退休，他多年來一直負責駕駛來往順天至旺角的27號線，浩然小時候放學不時會「跟車」，由下午一直跟到晚上收車回廠，浩然至今仍記得當時指定坐在車門旁的位置，因可最接近爸爸；而最喜歡的環節是坐在車內看洗車的過程，「好過癮，架車過啲刷就轉，係咁刷刷刷。」



浩然長大後並未立刻成為車長，而是跟從興趣學廚。他透露，下廚的興趣其實亦是受煮得一手好菜的爸爸影響，但在廚房工作工時十分長，浩然下班後已是深夜，兩父子即使住在同一屋簷下亦甚少溝通，關係逐漸疏離。直至四年前黃父不忍兒子工作辛勞，建議他嘗試轉行做車長。



浩然說，加入九巴後與爸爸見面的機會多了，「喺廠見到，得閒會講吓公司有糉派啊等等，變相溝通多番，(關係)好過以前好多。」黃父亦對與子女關係好轉感欣慰，「(依家)每日都有個電話打畀我，問吓收工未啊、喺邊啊，都已經好難得。」他前年退休後不久又再透過重聘計劃，繼續與兒子一同拍住上做「父子檔車長」。