個別行業容許或擴大輸外勞　羅致光：需積極考慮

勞工及福利局局長羅致光今日(16日)在網誌表示，政府需積極考慮是否可以容許或擴大個別行業輸入勞工，但同時需考慮透過應用科技減低人手要求，亦要解決輸入勞工帶來的額外住屋需求等。他稱同時要考慮本地勞工待遇保證，防止輸入勞工受到剝削，處理外勞訓練及相關法或規例要求。



他指出，香港失業率保持在2.8%已超過1年，是20多年來最低，然而不少行業仍面對招聘困難問題，他認為有需要加強託兒服務，以釋放婦女勞動力。最低工資有助吸引更多人，特別是年長人士投入就業市場，而最低工資實施後的6年間，60至64歲組別的勞動人口參與率增加了8.8%。他稱，理解勞工團體反對輸入外勞，但不少「小微企」不能持續大幅加薪，面對營運困難亦是不爭事實。



羅稱，每當政府提出政策建議就會有反對聲音，例如提出長遠方案就會被指「遠水不能救近火」，提出短期方案，又會被批評「缺乏長遠策略」，令他覺得「欲加批評，何患無辭」。他認為應對各種社會問題，往往要多管齊下及需要長、中、短期策略應對。