逃犯條例：示威衝擊後15人求助　部分有自殺傾向

修訂《逃犯條例》引發社會嚴重撕裂，連串示威衝擊活動更令不少土生土長的港人痛心疾首。災後心理輔導協會設立的救心熱線： 5181 5501 ，以及其快速創傷治療服務，在過去一天多已接獲15位人士求助，當中部分人出現自殺傾向，幸好接受創傷心理治療後，已經回復健康水平。



災後心理輔導協會總幹事杜永政表示，市民在過去一星期的抗爭出現不少負面情緒，昨日(15日)有一名黃衣男在金鐘太古廣場平台跳下身亡，令人憂慮。2011年全球自殘死亡人數超過79萬人，世界衞生組織估計到達2025年時，會取代癌症成為第一號危害人類生命的殺手。



他提醒，如果在過去一星期曾經激烈抗爭或長時間目睹激烈抗爭場面的港人，留意會否連續三天或以上在腦海中出現相關片段而造成困擾，或是一些聲音(例如腳步聲或人群聲)、身體感覺(例如身體某部分被打)、嗅覺(例如催淚彈)、味覺或負面想法，如果出現這些症狀，呼籲尋找創傷心理治療臨床經驗人士協助。



香港紅十字會亦因應目前社會情況，在上周三(12日)起設立心理支援熱線： 3628 1180 ，為市民提供情緒支援，現將延長服務至今日(16日)晚上10時，熱線由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工接聽。此外，因應民陣今午再發起遊行，紅十字會已動員55名急救員，今日於維園設立急救站，晚上亦會於灣仔香港社會服務聯會設立急救站。