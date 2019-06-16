逃犯條例：陳茂波冀暫緩修例緩和社會繃緊氣氛

政府昨(15日)宣布暫緩有關逃犯移交草案修訂的審議工作，財政司司長陳茂波今日(16日)發表網誌表示，政府會在不設時限、抱持開放態度的基礎上，繼續跟各界溝通、解說及聽取意見，承諾在整合意見及向立法會保安事務委員會匯報後，才決定下一步。他稱，當社會氣氛緊張時，經濟民生等層面有時難免會受到波及，政府會緊密監察，確保金融體系暢順有效運作。



陳認為，即使外圍環境持續不明朗，社會氣氛近期出現緊張，但整體來說，香港的經濟及金融市場仍然穩健及有秩序地運作，政府會繼續監察市場情況及做好應對潛在風險的準備。他希望暫緩審議工作，有助緩和過去一段時間社會上繃緊的氣氛和張力，提供時間與空間讓各方能回復在平靜中對話、理性商議。



他指，由於上星期通往政府總部的公眾通道一度受阻塞影響，一幅正在招標的用地需要延遲截標。有關安排主要是考慮到需要到政府總部遞交標書人士的安全問題，政府會在本星期宣布新的截標日期。



至於近日一幅啟德商業用地，由於買方未能按賣地章程於限期前繳付地價餘額，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。對於此案，陳說市場上有不同解讀和猜測，但政府認為市場對土地需求仍然殷切，故將盡快把有關用地重新招標。