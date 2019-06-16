重建油旺舊樓恐蝕2000億元　韋志成倡做好樓宇復修

市區重建局行政總監韋志成今(16日)發表網誌，指目前市區更新最大挑戰，在於普遍業主無定期維修保養意識，以及無為樓宇建立維修儲備文化，市建局未來會投放更多資源推動樓宇復修，減輕日後市區重建工作壓力，認為這是實現可持續發展的市區更新正確方向。



去年完成的油旺地區規劃基線研究，他估算若要在未來25年重建區內約3100幢樓宇，收購成本將超過1.1萬億港元，即使扣除項目所能獲取的收益，仍然有可能面對超過2000億港元虧損，這將會是一筆非常龐大的公共資源，最終要由納稅人支付。若然這3100幢樓宇當中有較具潛力、較高回報的被私人市場收購重建，市建局便要承擔餘下零星散布、規劃及發展潛力更低的項目，難度將會加倍。



韋認為，市區更新工作需要在「拆、改、留」三大元素中取得適當的平衡。「拆」是指舊樓的拆卸重建；「改」是指透過復修改造，改善樓宇的結構安全和居住環境；「留」則是保留和活化原有地區特色或歷史建築。



他指社會過去將市區更新的着眼點側重於「拆為先」，但在面對嚴峻的樓宇老化，應適當地調整「拆、改、留」的次序，透過做好樓宇復修，為老化的舊區「固本培元」，配合重建發展和保育活化，改善舊區的整體社區設施和生活環境，為舊區帶來全新景象。