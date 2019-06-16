8000棵樹裝傳感器　有倒塌風險即發提示

發展局與理工大學及其他大專院校組成研究團隊，合作進行為期3年的「智慧城市樹木管理計劃」，透過智能傳感技術及地理資訊系統，大規模監測樹木穩定性，研究從樹木的擺動或傾斜狀況，評估其倒塌風險，從而加強樹木風險管理。



智能傳感技術先導計劃去年2月展開，初期在元朗大棠測試，經改良後現已在灣仔及九龍東地區安裝第二批傳感器。整個先導計劃會在港島及九龍區部分樹木及石牆樹，安裝8000個傳感器，分階段於今年底至明年初完成。這些樹木主要位於行人路邊、斜坡、公園等人流及車流較多的地方。



發展局局長黃偉綸今(16日)在網誌引述理大土地測量及地理資訊學系副教授黃文聲指，傳感器會安裝在樹幹底部，量度樹木傾斜的角度及方向，當監測到樹幹底部的傾斜角度超過臨界點，會立即向樹木管理部門發送提示信號，以便及時採取風險緩減措施。



黃偉綸指，樹木管理部門每年都會在風雨季來臨前完成樹木風險評估，現時各部門已展開檢查工作，發展局亦已特別提醒須加強留意受去年颱風影響的樹木情況，安排適當風險緩減措施，以保障公眾安全。