港故：蝕本堅守嫲嫲70載老舖　80後孫仔：依家人人愛膠

「我食牛皮飯大！細個喺舖頭爬上爬落，聞住皮味，特別有感情。」80後的梁智勁(Tommy)小時候與嫲嫲同住，經常出入她的皮革店。他憶述店內後方有灶頭更有伙頭，每天下午，他們會與員工們一起吃「住家飯」。然而，香港皮具業的衰落亦伴隨着他成長。



真皮被市場淘汰



Tommy的爺爺和嫲嫲當年從廣州走難來港後，開始做皮革貿易生意，皮革店至今已屹立在深水埗逾七十年。昔日原料選擇不多，上班族配戴很多皮革，包括皮帶、皮袋、皮鞋等，「嗰時爺爺嫲嫲嘅舖頭，鞋底皮係幾萬呎咁賣，但依家已經無人用鞋底皮。」他淡淡然地說。



眾多新派物料的出現顛覆了時裝市場，漸漸淘汰真皮。Tommy舉例說現時有很多不同的膠和纖維物料，有不同的堅韌程度、顏色和組合，亦有仿皮、膠皮、合成皮等。這些新物料都可大量生產，而且損耗程度較低、較耐用，對廠家來說更具成本效益，真皮物料難免被廠家捨棄。



「早十年前，其實已經無晒批發客，得返一啲手作人嚟買少量嘅皮。」Tommy翻閱帳目，慨嘆生意額和量都較以往差得多。在行業的夕陽時候他接手了經營，因為一份感情，他堅持即使蝕本都不會放棄。



延續嫲嫲拼搏精神



由於爺爺早逝，嫲嫲一手湊大四個年幼的孩子，更獨力支撐店舖發展數十載，是上世紀少有做生意的女性。作為孫兒，Tommy直言受到她的拼搏精神影響：「嫲嫲係一個幾傳奇嘅人，一間舖經營七十一年並唔容易，我希望可以喺香港延續一個有少少歷史、有少少故事嘅老字號。」



老舖要生存，不轉型只有死路一條。Tommy認為，現時香港已沒有製造業，令原材料需求不大。因此他努力研發一些皮革製成品作零售，由以前做過「工廠妹」的姨姨們操刀，配合本地工匠親手製作，「希望可以成為一個香港細嘅本土品牌。」



有價值的東西，是否值得堅持和守護？今集《港。故》用7分鐘，講一個「食牛皮飯大的人」的故事。



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