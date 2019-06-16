早產兒弱視多病　感激超級爸爸長伴溫習教導

今日(16日)是父親節，觀塘一個商場舉辦「全港活力父子兵騎牛牛競技賽」，並邀請了多名為子女無償付出的「超級爸爸」，分享他們的生命故事。



單親綜援爸爸盧作強獨力撫養3名子女，其中現年17歲的長子國寶早產，出生時只有約26周，體重僅得一磅半，以致有視網膜脫落、急性腸壞死、心臟發育不良等問題，在幾間醫院做手術及留醫大半年後才可回家，至今雙眼仍是輕度低視能。盧爸爸憶述，作為父親心情當然不好受，「講得唔好聽，啲老人家會話你係咪前世做咗咩陰騭事，今世先收你咁樣。」不過，他未有放棄國寶，約6年前與太太離婚後，更獨力肩負起照顧三子女的責任，「生得出嚟就要承擔，唔通唔理咩。」



國寶現時就讀心光學校，平日在學校寄宿，周末才回家與爸爸和兩位妹妹聚天倫。他表示，最感激爸爸在他回家時，不辭勞苦陪伴溫習，因他記憶力較差又看不到書上的字，「(爸爸)慢慢咁讀畀我聽，坐低慢慢教」。對於一家人如何慶祝父親節，盧爸爸笑指，兒子性格單純直率，甚少特地哄他開心，三子女都聽教聽話已十分欣慰。



另一名「超級爸爸」許永溪9年前與太太加入寄養家庭行列，多年來撫養過15名孩子，將他們視如己出。其中一名寄養兒童謙仔，3個月大時來到他家中，不久後因小腸氣問題要做手術。許憶述當時謙仔因預備做手術，一整日不能進食，當時僅得數個月大的謙仔竟未有吵鬧，豈料醫院突然告知手術要重新排期，他不忍謙仔努力忍耐多時，極力勸說醫生，手術才能順利進行。



現時謙仔已平安長大至8歲，與許爸爸正式上契，不時會相約游泳及到不同地方玩。雖然寄養兒童都非許爸爸親生，但許仍盡心盡力照顧每個寄養孩子，「小朋友個個都應該要愛錫，尤其是得幾個月大，無可能唔理佢哋」。許又稱，只要每個寄養子女健康快樂成長，他已十分滿足。至於父親節大計，謙仔鬼馬指「要請契爺食雪糕」，報答其養育之恩。

