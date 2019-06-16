逃犯條例：鄭若驊修例罪魁禍首　學者譏避政司司長

《逃犯條例》修訂引發社會爭議，政府昨日(15日)「跪低」宣布暫緩修例。理大專業及持續教育學院講師陳偉強今日(16日)指，律政司司長鄭若驊在今次修例中，有如「避政司司長」，完全是罪魁禍首。



他指，鄭在修例初期不現身，又不去立法會開會，令政府早已失去話語權，其後又解說不清，口才又差，加上其身不正形象差，而她初期亦不約見法律界，「為官表現差」，認為鄭在事情中難辭其咎，須負上很大責任。陳稱政府用錯人致「兵敗如山倒」，若有人需要辭職，她是第一個要辭職的人。



陳偉強指，民主派現時希望乘勝狙擊，一鋪打殘特首林鄭月娥，希望政府認錯，亦意圖令中央「炒林鄭」，而林鄭今次暫緩修例，是策略出錯，「硬又唔夠硬」，民主派反修例是香港管治權的爭奪戰，有意將特區政府權力架空，某程度上亦要中央放棄對香港的管治權，現時港獨本土聲音又再增加，中央必須留意事情的嚴重性，否則長此下去，香港隨時進入無政府狀態。



「廿三萬監察」發言人王國興亦批評鄭若驊在修例上失職，未有盡作為律政司司長的責任，在修例工作上理應面對公眾、出席立法會會議，按理按法進行解說，惟鄭「會唔去開，講又唔講，唔知做乜」，形容鄭不是律政司，應是「避政司」。



王又指，早前反對派要求政府暫緩修例，政府已暫緩，現在又再要求撤回修例、特首下台、收回早前「暴動」定性，根本是要政府「趴低」、「推冧」政府，如政府答應有關要求，就等同讓反對派達到要政府放棄治權、中央放棄香港之目的。



今次反對派反對修例，王質疑是以美國為首的外國勢力，聯同香港反對派企圖「推冧」政府，因他們擔心如通過修例，反中亂港分子會被送到內地。他重申，內地早已與數十個國家簽訂引渡條約，特區政府修例原本不應退縮。他認為，今次亂局是政府過往姑息養奸造成，故應盡快檢控違法佔領行動中，包括壹傳媒黎智英在內的餘下39名主要搞手，以免黎等「亂港四人幫」再搞事。