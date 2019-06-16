逃犯條例：市民炮轟鄭若驊龜縮　不負責任應下台

大批市民穿上黑衣參加民陣今午(16日)發起的遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂。現年26歲、正在英國讀法律的湯小姐痛斥律政司司長鄭若驊身為律政司，非但無以中立態度處理事情，甚至龜縮，扭曲法律原意。她認為：「三權分立下，身為律政司係咪應該出嚟講吓嘢呢，因為Justice(司法制度)應該係分開㗎。」她又希望社會能早日平息紛爭，恢復平靜。



市民許先生認為，港府修訂《逃犯條例》打擊香港言論自由，支持撤回法案。他指，鄭若驊作為司長，本身已很熟悉整個修例，卻多番迴避，未有到立法會解說或公開發言，是極之不負責任。他批評鄭醜聞多多，又未有就修例負責任，認為她不適合再繼續當律政司司長，應要問責下台。



中四的秦同學打算為墮樓慘劇死者獻花後，再加入遊行。她認同特首林鄭月娥下台可平息民憤，但認為「一個林鄭下台後會又有另一個林鄭」，故她會聯同同學在學校擺設資訊站，希望解釋清楚條例內容，憑公眾輿論壓力，令政府撤回條例，而非暫緩。



胡先生則認為整個政府團隊都應該為修例事件負責，狠批政府施政完全沒有從歷史中吸取教訓，鮮有參與遊行的他今次決定身體力行，以遊行表達不滿。他又希望特首可以好好反省，不應令到政府與市民的關係更決裂，與民為敵。



胡太太亦對鄭若驊的表現極為不滿，認為鄭涉及的醜聞多多好有問題，包括僭建及未有作出利益申報。她直言：「佢負責法律㗎，我對佢嘅廉潔程度要求係比其他官員更高！」她又指鄭無視市民訴求，欺騙市民：「成日話我哋唔明(逃犯條例)，然後硬推，點解唔同市民講清楚先推？」