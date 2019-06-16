每日一片：的士私家車互撼誰對誰錯？　網民：你錯晒

馬路上經常會出現「爭線」的情況，如果任何一方不讓步，便有機會釀成交通意外。網上流傳一段車cam片，一輛私家車及一輛紅色小巴，由太子道東駛入觀塘道的時候，互不相讓，兩車互撼。私家車司機把片段上載到社交網站，希望網民評理，最後遭到「圍攻」。



影片顯示，事件發生在昨日（15日）下午6時許，拍片車輛由太子道東天橋往前行駛，及至觀塘道接壤位置，行車線收窄，司機並無收掣，鄰線一輛紅色小巴同時駛至，結果兩車車身發生碰撞。事發後，兩車均在路邊停下，片段未有顯示後續情況。



網民Jasy Chan把片段上載到Fb群組「馬路的事討論區」，亦留言：「錯哂？錯一半？冇錯？」似乎是希望其他網民能夠給予評論。影片惹來熱議，不少網民直指私家車「錯晒」，並謂：「見到有車都照出，小路出大路，梗係主線優先。」有網民嘲諷私家車司機：「你個牌點考返嚟㗎」、「不如做番乘客啦。」



不過，亦有網民批評小巴司機處理不當，甚至質疑私家車司機未必有錯：「要睇後cam， 如果小巴切實線入嚟，佢錯！」