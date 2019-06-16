即時開講︰暫緩修逃犯例　林鄭政府淪「跛腳鴨」

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，昨日(15日)宣布「跪低」暫緩修例。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，炮轟政府頂不住壓力，宣布暫緩修例，特首林鄭月娥領導的特區政府，已經徹徹底底淪為一隻「跛腳鴨」，反對派往後必然得寸進尺，在出現具爭議議題時，反中亂港勢力一定千方百計攪局。



經過早前反對修例《逃犯條例》遊行以及6月12日暴動，立法會連續多日無法運作，林鄭月娥宣布暫緩修例並表示無意就修例工作設立時限，雖沒有講明「撤回」修例，但已「盡在不言中」。反對派眼見「挾民意以令政府」這招「得米」，不止沒鳴金收兵，更指政府只是作緩兵之計，號召市民再上街，又擺出「特首不下台誓不罷休」之勢，一旦再出現滋事分子衝擊立法會，警民之間會否再爆發衝突真的難以預料。



然而，對於反對派而言，本港愈亂就愈好，因這樣才可製造輿論壓力，為外部勢力介入找藉口，反對派最終目的是奪取治權、顛覆一國，他們在之前的違法佔領行動(佔中)及旺角暴亂無法得逞，今次反修例激這麼大回響，還不「趁佢病攞佢命」還待何時？本港向來就是國際反華大本營，是打擊中國的突破口。本港亂象一浪接一浪，政府今次暫緩修例，反對派往後必然得寸進尺，反中亂港勢力一定千方百計攪局，實現將本港變成獨立政治實體，擺脫中央管治的詭計。



節目指出，修訂《逃犯條例》跪低，港府固然是管治無能，而中央對港政策搖擺不定、所託非人，亦難辭其咎。中央一直強調要確保愛國愛港人士執政，實際做法就背道而馳、敵友不分、黑白顛倒，反中亂港傳媒深得呵護，正義傳媒飽受打壓。而壹傳媒黎智英於政治黑金案獲放生，佔中案不被起訴，連有相有片、鐵證如山的涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案都不了了之，特區政府長期姑息養奸，林鄭月娥、律政司司長鄭若驊，以及中央都難辭其咎。如中央再不堅定立場，取回主導權，撥亂反正，任由反對派及外部勢力為所欲為，愛國愛港人士不是移民他方，就是被迫棄甲曳兵、舉手投降，一國兩制的未來都好令人擔心。



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