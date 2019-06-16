重慶警方破跨境毒案拘6人　繳逾135公斤緬甸冰毒

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。重慶警方周日（16日）宣布偵破一宗從緬甸輸入雲南，再運到當地銷售的跨境毒案，刑事拘留6名疑犯，檢獲毒資120多萬元人民幣（約135萬港元），繳獲超過135公斤冰毒，市值逾6000萬港元。



重慶南岸區警方去年12月調查毒品案時，盯上一名周姓男子，他無工作及其他收入來源，生活上卻非常奢華。警方透過監視，發現周頻繁往返重慶及雲南，及至本年4月，周男與兩名丁姓、龔姓的手下，前往臨近緬甸邊境的鎮康縣南傘鎮，警方派出精銳沿途尾隨。



在跟蹤期間，警方發現丁、龔二人經常前往當地一個菜市場，但每次均逗留數分鐘便拿着一袋物品離開。兩人先將物品放到另一輛汽車上，然後就返回賓館。數日之後，周的另一名手下亦現身南傘鎮，3人短暫接頭後，分別駕駛汽車沿不同路線返回重慶。



警方此時已確定3人從事毒品交易，於是與雲南的執法部門合作收網，在往返重慶的多條高速公路上設置檢查站，將他們一網打盡，當場搜出逾百公斤冰毒；警方又在重慶兵分三路，突擊搜查周男及他另外2名手下的住所，繳獲大量手機、運毒工具、銀行卡，以及向境外匯款的單據。周男起初矢口否認販毒，直到警方出示找到的物證，他才承認犯罪事實。



今次是過去223日內第49宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/