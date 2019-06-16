政Whats噏：悄悄撤回巴西肉廠名單　食安翹起業界

香港嘅肉類安全多次出事，最近多次爆發非洲豬瘟，前年亦爆出過巴西腐肉風暴，港府亦一度計劃大減可向香港進口凍肉嘅巴西肉廠數目，建議限制喺80間，諮詢結果一直冇晒影。據了解，呢份80間巴西肉廠嘅名單，依家對後續工作已經冇乜意義，意味着已經唔存在啦。批發及零售界議員邵家輝就話，當局根本冇同業界交代諮詢結果，自己之前都帶咗成班業界去傾㗎嘛，如果冇咗個名單，應該快啲講啦！睇嚟食物及衞生局局長陳肇始應該快啲同業界溝通，唔好將啲事收收埋埋啦！



話說前年巴西腐肉風暴爆發時，本港食物安全中心(食安中心)揭發巴西冷藏雞腳偽造衞生證明書個案，食安中心曾向業界諮詢，打算將可向香港進口凍肉嘅巴西肉廠數目限制喺80間，其時聲稱已經佔大部分進口量。



不過，業界當時就已經有極大反響，其時指香港業界目前向逾400間廠攞貨，批評加入新限制會減少入平貨嘅途徑，如果巴西肉廠合謀加價，香港業界就會「肉隨砧板上」等多項影響，警告隨時搞到豬扒同雞翼等凍肉大幅加價。



據知，食安中心雖然以呢份80間巴西肉廠嘅名單諮詢業界，但名單只係討論基礎同起步點，收到業界意見後，依家相關名單對後續工作意義不大，本港當局會同巴西當局商討可出口到本港廠房嘅名單同數目，以廠房嘅食物安全條件作首要考慮，過程會諮詢業界，做好平衡咁話。



邵家輝就話，自己當時帶過業界去傾呢個問題，過咗咁耐，到底有咩進展仲係一舊雲咁，若果已經冇80間廠呢個數，當局應該盡快交代，而且一開始亦唔應該即刻限死得80間供應，咁急只會自亂陣腳，日後都應考慮唔好立亂公布有幾多間獲准供應嘅數字，否則數字一有更改，就會好混亂。



邵又話，唔止巴西凍肉，當局搞非洲豬瘟都搞得好差，零售業界想罷市，國內啲農場嬲香港搞得咁麻煩，唔多想供應畀香港，本港供應唔穩定，價格自然高，啲雞隻供應情況又類似係咁，樣樣肉類都貴，就快乜都冇得食，當局應該喺食物安全同營商環境之間做好啲喎！



講真嗰句，應唔應該限制供應廠嘅數目，真係好難講對與錯，如果冇限制，啲肉爆出食安問題，到時都好大鑊。不過，陳肇始真係應該要同業界溝通多啲，有諮詢結果就唔應該收收埋埋啦！



