逃犯條例：金鐘警力寥寥可數　靠鐵馬雪糕筒布防

政府「跪低」暫緩修訂《逃犯條例》未能平息民怨，激發港人再次上街抗議。有別於上周日(9日)的遊行及上周三(12日)的金鐘騷亂，警方今日(16日)沿途布防及警力明顯非常薄弱，遊行人潮先後衝出駱克道、銅鑼灣告士打道，甚至佔領金鐘夏慤道，亦未見警方阻止。警力主要集中銅鑼灣及灣仔，遊行隊伍到達金鐘後，警力更寥寥可數，金鐘道、龍匯道及龍和道一帶只用鐵馬及雪糕筒布防，不見警力戒備。



警方指今日的警力與9日的遊行相若，出動約2000名警員。不過現場所見，警方主要於維園、波斯富街、軒尼斯道等一帶布防，隨着遊行隊伍向金鐘方向前進，沿途警力愈來愈少，期間多次出現佔路情況，警方都未能阻止，事後需緊急開放軒尼詩道全數6條行車路、告士打道所有行車線及駱克道供遊行人潮行走。



直至傍晚，已到達金鐘的遊行人士突然衝出夏慤道，惟現場警力相當薄弱，即使有交通警員趕至，亦已無力阻止。夏慤道上的巴士等車輛被人潮包圍未能行駛，亦未見警員幫忙開路疏導，反而由遊行人士自發讓路予現場的車輛駛離。不少示威者遊行後未有離去，於立法會示威區及添馬公園聚集，但公民廣場對出一帶未見警方把守。