護士教導處理傷口得宜　令病人免受截肢之痛

傷口如處理不當，最嚴重可能要截肢甚至危及性命，故傷口護理對護士而言是一大學問。任職護士近30年的瑪嘉烈醫院造口及傷口護理顧問護師羅小明指，曾有患靜脈性潰瘍的病人，本來因傷口感染太嚴重需要截肢，但在她的悉心護理及指導下，傷口終在半年後愈合。



專門處理傷口及造口的羅指出，在眾多的傷口中，靜脈性潰瘍屬較麻煩的一種。她稱，這種損傷常見於醫護人員、老師、警察等經常需要久站的職業，當靜脈中的瓣膜機能受損，未能正常閉合將血液泵走，血液倒流至下肢引致水腫，「積聚咗啲靜脈血會痕，一撞到或者搲痕就有傷口，而個傷口好難愈合。」



她表示，曾有一名約50歲男病人，腳部出現靜脈性潰瘍，當時醫生建議他截肢；不過羅與醫生及病人商量後，決定先嘗試護理傷口，看看有沒有好轉再決定。她幫助病人選用合適敷料，並教導他正確的清理傷口方法，經過半年後，傷口終愈合，無須截肢。羅指出，由於靜脈性潰瘍非常容易復發，除了著重衞生清潔外，亦要配合活動及壓力襪治療等。



羅又指，不少市民對傷口處理存在一定誤解，例如部分傷口要使用壓力治療幫助愈合，不過傷者可能會誤以為「越紮越衰」。而在其他普通手術傷口方面，坊間有傳不可以食雞蛋或豉油等，會容易復發或令疤痕變深色，羅澄清從西醫角度而言，蛋白質對傷口愈合非常重要，未有特定食物不宜進食，最重要是保持營養均衡。



90年起在瑪嘉烈醫院工作的羅，負責在該院成立首個造口及傷口護理護士診所，並負責培訓護士；她又在6年前成立跨部門委員會，監察及改善病人長期臥床所致的壓瘡問題，終令該院的壓瘡發生率由2%減低至0.5%。多年的經驗及貢獻，讓她在今年即將退休前獲嘉許為醫管局傑出員工。