東方日報A1：敷衍講解修例　激發民眾上街　累港府失治權

政府因應台灣殺人案提出修訂《逃犯條例》，引發社會爭議，繼上周日大批市民上街遊行反對修例，政府前日宣布將修例暫緩後，昨日又有大規模遊行示威，要求特首林鄭月娥撤回修例並引咎下台。雖政府已「跪低」，惟反對陣營仍未「收貨」。各界質疑如政府滿足反對陣營要求，就等同「五體趴低」，完全放棄治權，迫使中央及一國兩制亦要「趴低」。立法會議員及學者更炮轟律政司司長鄭若驊失職，對修例解說不足，又拒絕出席立法會會議解畫，根本不是律政司司長，而是「避政司司長」，理應問責下台躝屍趷路。



民間人權陣線上周先後發起反對修訂《逃犯條例》遊行及包圍立法會行動，終釀成「612暴動」收場，需警方清場。林鄭月娥前日終於「跪低」，宣布暫緩修訂《逃犯條例》，政府亦已去信立法會撤回就修例恢復二讀辯論預告，修例變相遙遙無期。不過，民陣仍於昨日發起遊行，並要求政府正式撤回修例、收回日前暴動定性，以及林鄭需辭職下台，令本港管治繼續陷於困局，而各界矛頭直指由去年一月上任至今已醜聞纏身的鄭若驊。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥鄭若驊在今次修例當中完全是罪魁禍首，難辭其咎，須負上很大責任，鄭其實是「避政司司長」，在修例工作上既不現身、又不到立法會開會解說，令政府失去話語權。陳直指，鄭本身其身不正，故今次修例失敗是政府用錯人，以致「兵敗如山倒」，若有人需問責辭職，鄭是第一個要辭職的人。



陳又指，民主派現時希望乘勝狙擊，一鋪打殘林鄭月娥，意圖令中央「炒林鄭」，故今次暫緩修例是策略出錯，民主派反修例一役是香港管治權的爭奪戰，有意將特區政府權力架空，令政府「五體趴低」，某程度上亦是要中央放棄對港的管治權。而現時港獨及本土聲音又再出現，中央必須留意，否則本港隨時進入無政府狀態。



「廿三萬監察」發言人王國興亦批評鄭若驊失職，未有盡作為律政司司長的責任，在修例工作上理應面對公眾、出席立法會會議，按理按法進行解說，惟鄭「會唔去開，講又唔講，唔知做乜」。王又指，早前反對派要求政府暫緩修例，政府已暫緩，現在又再要求撤回修例、特首下台、收回早前「暴動」定性，根本是要政府「趴低」、「推冧」政府，如政府答應有關要求，就等同讓反對派達到要政府放棄治權、中央放棄香港之目的。



對於今次反對派反對修例，王又質疑是以美國為首的外國勢力聯同本港反對派企圖「推冧」政府，因他們擔心如通過修例，反中亂港分子會被送到內地，重申內地早已與數十個國家簽訂引渡條約，特區政府修例原本不應退縮。而今次亂局是政府過往姑息養奸造成，故應盡快檢控違法佔領行動中包括壹傳媒黎智英在內的餘下卅九名主要搞手，以免黎等人再搞事。



會計界立法會議員梁繼昌批評，鄭若驊多次缺席立法會有關修例的會議，即使議員在會上提出動議要求鄭出席，鄭亦未有出現，做法絕對有問題，加上鄭上任以來不斷處理私人事務，包括捲入僭建醜聞及利益申報風波，質疑鄭到底有何建樹，認為鄭作為問責官員，應該問責下台。



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