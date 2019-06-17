大型活動遺滿地垃圾　環團推指南籲減廢

馬拉松、演唱會後遺下滿地垃圾的情況屢見不鮮，大型活動減廢情況備受關注。有環保團體推出活動減廢指南，每年遠足盛事「樂施毅行者」被選為模範個案之一，主辦單位樂施會指連同支援隊伍及義工，估計每年有逾15000人參與，故推行環保措施有一定難度，幸得到贊助令環保措施的成本只額外增加1%。環團建議主辦單位要預早計劃減廢措施，勿「臨急抱佛腳」。



環團綠惜地球為鼓勵盛事活動的主辦單位注重環保，去年10月至今年3月舉行「綠惜盛事選舉」，最後選舉共有14個活動主辦單位參加，並選出3個活動作為模範個案，包括「新創建勇跑地貌王2018」、「樂施毅行者2018」及「東華三院『奔向共融』—香港賽馬會特殊馬拉松2019」。



其中東華三院的參加者以智障人士及伴跑員為主，東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍主任蕭俊文表示，籌備活動時已將環保措施支出加入計劃書，訂立每年減廢5%的目標。蕭坦言，智障人士對微少變化亦很敏感，直言：「仲會覺得垃圾分類好麻煩。」故減廢最大困難是要和參加者解釋推行環保措施的原因。



另一得獎個案的樂施毅行者去年新推出完成指定環保行動的隊伍可獲特別版證書，樂施會籌募經理黃玉閒笑言，大會所派發的補給品包裝上都寫了參賽隊號，如發現有隊伍亂拋垃圾，該隊會被公開隊號，當中不少知名人士亦曾被公開。她又稱，大會自09年進行碳排放審計，成本達6位數，幸得到贊助。



綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，參加的活動幾乎全部都是與跑步有關。她解釋演唱會或嘉年華等因有食物，故很難避免製造垃圾，但她認為大型活動減廢仍是起步階段，期望會有更多種類活動加入。