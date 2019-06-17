612暴動逼港府跪低緩修例

為引渡台灣殺人案疑犯而修訂的《逃犯條例》爭議持續四個月，修訂草案原定於本月十二日直上立法會恢復二讀，民陣九日發起遊行要求政府撤回修例，其後有港獨組織發起圍堵立法會行動，揭開「二次佔中」序幕，示威者多次衝擊立法會及警方防線，最終演變成「612暴動」，釀逾八十人傷。修例爭議持續升溫，港府終「跪低」宣布暫緩修例。



有港獨組織在反《逃犯條例》遊行結束後，於十日凌晨發起圍堵立法會行動，爆發歷時逾六小時的黑夜暴力衝突。逾千名示威者盤據立法會示威區、添美道及海富中心一帶，以戴口罩為首的示威者突衝擊立法會，衝破鐵馬防線，遭警方出動胡椒噴霧及伸縮警棍驅趕，示威者之後轉戰佔領其他馬路，警方約凌晨三時展開清場行動，在舊灣仔警署將數百人包圍，逐一搜身及查證後放行，一名女子被帶走，另有十九人在衝突中被捕。



立法會內外「戰事」一觸即發，特首辦於十一日更接獲九個連環追殺電話，律政司亦接到一個死亡恐嚇電話，要求廿四小時內撤回修例，否則燒死林鄭月娥全家，又揚言鄭若驊如不辭職及撤回有關修例，將會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶。各界強烈譴責事件，認為有人以恐嚇手法達致政治目的，試圖製造混亂。入夜後近千人在立法會大樓外聚集，氣氛緊張。



直至十二日清晨，大批示威者突衝出馬路佔據主要幹道，癱瘓交通，暴徒與警方多次開戰，金鐘出現三大戰場，場面失控，警方為控制場面，使用約一百五十枚催淚彈、數發橡膠子彈、約廿發布袋彈及胡椒彈等。警方其後拘捕十一人，年齡介乎廿至五十七歲，其中有人為學生，涉及的罪行包括與暴動有關、涉嫌公眾地方妨擾、非法集會及襲警等，大追捕行動仍然繼續。



「612暴動」癱瘓立法會，未能召開會議恢復二讀草案，連帶內務委員會及財務委員會亦腰斬。《逃犯條例》修訂爭議數月來持續升溫，引發流血衝突，特首林鄭月娥終「跪低」，宣布暫緩修例，暫緩修例恐大大打擊政府管治威信。