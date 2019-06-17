姑息佔中搞手未遏暴力歪風　港府自招惡果

港府提出修訂《逃犯條例》以堵塞法例漏洞，但反對派反修例示威卻演變成暴動，大批示威者衝擊立法會，與警方發生激烈衝突，癱瘓交通，再一次重現違法佔領行動場面，立法會會議無法舉行，港府「跪低」暫緩修例。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評暴力亂港，令人感到「示威者大晒」，無法無天，歸根究柢是法治不彰，律政司拖延檢控「佔中」搞手，令示威者有恃無恐，加上行政、立法、司法三權失效，港府施政無能，積累民怨大爆發，導致官逼民反。



香港爆發「612暴動」，金鐘淪陷變戰場，立法會於本月十二日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案前夕，近千人起集結金鐘一帶，其後更突衝出馬路佔據主要幹道，令交通癱瘓，並發出最後通牒，要求港府撤回草案。大批暴徒不斷衝擊警方防線，警方以「胡椒球」槍、催淚彈、胡椒噴霧等還擊。雙方多度開戰，煙霧瀰漫，暴徒入夜擴散至中環不肯散去，更有人向警方掟玻璃樽及類似汽油彈物體。警方將示威定性為暴動，事件釀逾八十人受傷。港府消息稱，有四萬多人參與暴動，規模遠超針對單一法例，內部評估為有組織的行動，欲在港搞「顏色革命」。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問一千零一十一名十八歲或以上市民，結果顯示，對於部分示威者佔據道路及爆發暴力衝突，阻礙立法會開會的行為，三成五受訪者感到暴力亂港，變本加厲；三成二斥無法無天，「示威者大晒」；一成八形容社會陷入混亂。



暴力衝擊者以年輕人為主，示威區搜出極具攻擊性物品，而過去佔中佔旺違法者均獲輕判，三成五受訪者直指是佔中遺禍深遠，應重判始作俑者；兩成七質疑輕判欠阻嚇性，傳遞不良訊息；一成五轟法治不彰，年輕人有樣學樣。



律政司遲遲未檢控壹傳媒黎智英等三十九名佔中搞手，三成一受訪者直斥，「應告唔告」，令示威者有恃無恐；兩成八直指姑息養奸，自食苦果；一成五斥律政司縱容遺禍。



反修訂《逃犯條例》引發社會矛盾，有投資者突然放棄啟德商業地交易，三成一受訪者感到政局不穩，影響投資信心；兩成九擔心香港形勢惡化，影響社會運作；兩成二認為，香港前景被看淡。



佔中場面重現，商戶及市民大受影響，發動罷課罷市，大部分受訪者認為，對香港帶來衝擊，四成六直指民生成為犧性品；三成七形容香港社會嚴重撕裂；一成更指香港淪為死城。



港府政策失敗積累民怨爆發，大部分受訪者直指港府施政及管治不力，三成一感到行政、立法、司法倒退；兩成五斥施政無能官逼民反；一成四斥港府用人不當所致。



綜觀情況，大部分受訪者不贊成暴力示威，認為會令社會陷入混亂，民生最終淪為犧牲品，受訪者直指香港法治淪亡，律政司縱容「佔中」遺禍，造成如今局面是港府自討苦吃。