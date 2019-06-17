遠足留蹤服務　山友位置上載系統方便搜救

港人近年熱愛行山，遠足受困或失縱的個案不斷湧現。香港通訊業聯會為協助搜救隊伍迅速有效地執行拯救工作，一三年已推出「GPS遠足留蹤服務」，只須簡單登記，便可讓一眾「山友」每隔十五分鐘上載其位置資料至系統，並保證資料只會提供予救援部門，亦在七日後刪除，資料外洩的機會減至最低。



聯會主席劉貴顯說，由於市民現時以手提電話致電999熱線，不會提供任何的位置資料，或會影響搜救工作，該會便決定與漁農自然護理署合作，在其「效野樂行」流動應用程式加裝一項遠足留蹤服務，市民只需花「廿秒時間」登記便可享用。當市民行山時啟動該服務，便會在廿四小時內，每隔十五分鐘上載其位置資料至該會的服務中心系統，在搜救部門提出請求後，該會便傳送有關資料予對方，「就算做唔到百分百準確，咁都可以縮窄個搜救範圍，對搜救工作好緊要。」



對於個人私隱來說，劉貴顯又指，明白市民對私隱及個人資料的重視，故設計該服務時已將用戶的位置資料自動加密，以防被人盜用，又強調只會將有關資料提供予警方或救援部門，且保留七日後自動刪除，以釋免市民的疑慮。