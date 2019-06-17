手機打999定位未必啱　電訊商業促提升機站

市民未來致電999緊急熱線會求助自動披露所在地！因應每年有逾一百七十五萬個999電話碼號來自手提電話，但現時電訊商毋須向警方或救援部門提供來電者的位置，或會阻礙爭分奪秒的救援。通訊事務管理局辦公室建議，所有電訊商應向相關部門提供999來電者的位置資料，以加快搜援行動。通訊業聯會認同該項政策方向，惟擔心客戶的位置準確度受制於機站所在地，並非每區也有機站，跨區機站會誤導求救者位置便會適得其反，要求通訊辦先搞好機站設施，定出標準讓業界有時間適應及通知客戶。



現時本港除香港電訊家居電話，其他提供固網或無線電話服務的電訊商，毋須提供用戶致電999向警方或緊急救援部門位置資料。不過，根據通訊辦轄下電訊規管事務諮詢委員會新文件顯示，手提電話普及，去年有約二百一十九萬個致電999的電話，無線及家居電話比例是八比二，比例趨勢會持續上升，即警方或救援部門更難掌握來電者的所在位置。



通訊辦指出，市民在某些情況致電999或無法準備說出所在地，如市民身處深山野嶺遇險日不知何地，而部分致電999人士如未成年、年老、精神不佳或嚴重病患者，均有機會無法講出所在地，救援的工作是刻不容緩，如能讓救援部門盡快掌握來電者位置，會有效加快救援，故建議各電訊商日後須向警方或救援部門提供致電999熱線的位置資料。



全港電訊商均是會員的香港通訊業聯會主席劉貴顯指，認同通訊辦向緊急部門提供來電者位置的方向，因救人如救火，不能一刻遲緩。不過，業界唯一憂慮提供客戶位置資料的準確度，舉一個極端例子，指市民如在灣仔海旁手機致電999，其位置或不會顯示灣仔，而是對岸的尖東海旁，原因是該處的無線電話機站是設在尖東，「咁就麻煩啦，如果救護人員信咗個位置去錯地方，咁我啲會員咪要負好大責任。」



劉貴顯又指，除機站地點衍生誤傳位置資料問題，電訊商要向客戶發出更改服務條款通知，或涉及半年以上，「條款改咗就要話畀個客知，可能真係有人拒絕，呢樣我哋都無辦法，但一定要做。」他又認為，明年推出的5G服務將是一個契機，原因是5G網絡需要數以萬計的機站支援，屆時便能更準確提供用戶的位置，希望通訊辦給予業界一定時間作準備，定出清晰位置準確度準則，例如來電者的位置為五十至三百米的範圍，以免電訊商誤墮法網。



