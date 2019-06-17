消委會：洗碗碟機潔淨參差　樂聲一款座枱式僅1.5分

消委會測試市面25款洗碗碟機，售價由2180港元至22,800港元，樣本大致分為小型座枱式及大型座地式。結果發現小型座枱式樣本洗碗碟機的潔淨表現參差，以最薄身的「樂聲Panasonic」NP-TFM1表現較差，只獲1.5評分，其他小型座枱式樣本評分則為3至4。而座地式樣本的評分由2.5至4.5不等，同樣參差頗大，以「Miele」及「惠而浦Whirlpool」WIC3B19的表現較突出，「金鼎Candy」CDP 2D1145 X的表現則較遜色。



試驗人員按標準，把指定分量的洗滌劑注入洗碗碟機樣本，分別以自動程序及環保程序清洗碗碟。潔淨程度以試驗人員目測每件清洗後的碗碟及餐具上的污點數目評分，再推斷整體表現。



烘乾表現方面，樣本於潔淨及過水程序完成後，便會立即烘乾碗碟及餐具，烘乾程度以試驗人員目測每件碗碟及餐具上的水點或水滴痕迹數目評分，再評審整體表現。結果發現小巧型樣本的洗碗碟機整體表現較遜色，碗碟上發現較多水點，只得1或1.5分。



大型座地式樣本的表現差異頗大，評分由2至5不等，「西門子Siemens」SN278I36TE、「Miele」、「依萊克斯Electrolux」ESL4201LO及「Gorenje」的表現最好，而「惠而浦Whirlpool」WIO 3033DEL的表現較差，發現塑膠食物盒上留有較明顯的水漬。



速度方面，座枱式樣本每次可清洗的碗碟數量較少，速度相對較快，其中較小巧的4款樣本最多約需56至71分鐘完成主程序，及101至131分鐘完成環保程序。至於座地式樣本的主程序需時由92分鐘至197分鐘，環保程序需時152分鐘及238分鐘，導致整體得分偏低，除了「Gorenje」獲3.5評分外，其餘大型樣本只得3分或以下。