消委會：牛油蛋糕勁肥　食一件反式脂肪達上限84%

牛油蛋糕、雞批、酥皮湯等食品是不少「吃貨」的至愛，不過這些食品所含的反式脂肪亦可能帶來心血管疾病的健康風險。消費者委員會測試市面上75款非預先包裝食品，包括酥皮忌廉湯、酥皮撻類、蛋糕曲奇及中式酥皮等，發現個別樣本只要進食一個，攝入的反式脂肪含量已佔世界衞生組織建議每日攝入限量的49%至84%。



在全部75個樣本中，「聖羅蘭餅屋」牛油蛋糕的反式脂肪含量最高，進食一件已攝入每日上限的84%。



而在各食品類別中，以酥皮忌廉湯的酥皮反式脂肪平均含量最高，每100克食物中平均有2.5克。其中以「Cafe 360」酥皮忌廉湯的反式脂肪最多，進食一份共攝入1.7克反式脂肪，而世衞建議一個每日攝入2000千卡能量的人，每日反式脂肪攝入上限為2.2克，即進食一份上述酥皮忌廉湯已達攝入上限的77%。



在26款測試的酥皮撻類食品中，以雞批的反式脂肪含量最高，平均每100克食品含0.65克反式脂肪，因一般雞批較重，所含脂肪亦較多，以重115克的「新華茶餐廳」雞批為例，進食一件已佔每日攝入上限的49%。



消委會指出，上述烘焙食品除了天然的反式脂肪外，經氫化的植物油原材料會含工業生產的反式脂肪，經高溫加工或烹調亦會增加反式脂肪含量。是次測試中，75款樣本中有19款檢出工業生產反式脂肪含量佔總脂肪比例，超出2%的限值。「Oliver's Super Sandwiches」及「Ufufu Cafe」的酥皮湯酥皮樣本，工業產生反式脂肪含量，更佔總脂肪比例的12%，超標5倍。



該會提醒市民，攝取過多反式脂肪會導致壞膽固醇增加，長遠有機會造成冠心病，建議消費者減少食用油炸或高脂的烘焙食品，盡量選擇反式脂肪含量較低的食品，煮食時亦可使用較健康的食油取代人造牛油及起酥油，並以蒸煮取代煎炸。